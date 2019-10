Iggy Pop per sballarsi fumava anche ragnatele

Iggy Pop nel corso del Jonathan Ross Show ha dichiarato che per sballarsi “fumava anche ragnatele”.

72enne, originario del Michigan, l’artista conosce bene il “wild side”, il lato selvaggio, di cui raccontava il suo amico Lou Reed nella celebre canzone “Take a walk on the wild side”.

E questo negli anni ha comportato persino l’utilizzo di ragnatele per sballarsi.

“Da qualche parte devi pur cominciare, anche se è stata un’esperienza piuttosto spiacevole”, ha detto il cantante rock anni 70 prima di confessare tutte le altre esperienze psicotiche e sostanze stupefacenti di cui ha fatto uso negli anni.

“Sono ancora vivo perché ho la capacità di calcolare il rischio”, ha detto Iggy Pop parlando di quando fumava ragnatele.

“Il mio psichiatra una volta mi disse che sapevo benissimo quanto potevo spingere e soprattutto quando era il momento di tornare indietro”.

Come quella volta in cui infilò la lingua in una presa elettrica, ma non gli successe nulla.

Eppure, nonostante una vita trascorsa a rincorrere l’eccesso (e a capire quando fermarsi) la rock star rivela un dettaglio inaspettato, e cioè che “per stare così” la sera va a dormire presto.

Potrebbero interessarti Esce “Fortuna”, il nuovo disco di Emma Marrone: “Un buon motivo per sorridere” Michele Bravi torna a cantare in pubblico: “Avevo paura, avevo bisogno di amore” Franco Battiato, tutta la verità sulla malattia e sul nuovo album raccontata dal fratello Michele

Iggy Pop ha appena rilasciato il suo 18esimo album, Free.

Come è nata Heroes

La vita estrema di Iggy Pop in un’infografica