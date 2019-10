Ghali pubblica la chat privata con la madre e le consiglia di lasciare il lavoro

Il rapper Ghali pubblica sul suo account Instagram lo screenshot della chat privata con la madre in cui parla di lavoro. Nei messaggi si legge di lei che chiede al figlio un consiglio su che strada prendere a lavoro e lui che, affettuosamente, le consiglia di lasciar perdere tutto perché tra poco avrà bisogno di lei.

Motivazione? La pubblicazione di un nuovo album del rapper. E così dallo scambio di battute trasuda l’amore profondo che lega madre e figlio. “Ghali mi hanno chiamato per il mio lavoro, che faccio?”, chiede la mamma al figlio.

“Ma che domanda è?”, risponde lui, quasi a farle notare che non c’è proprio da ragionarci su. Lei, invece, risponde chiaramente che vorrebbe un suo consiglio per decidere insieme. “No, mamma. Basta con quel lavoro. Digli ciao, è stato bello e ringraziali”, scrive il rapper milanese classe 1993.

“Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me”, continua ancora Ghali, senza giri di parole.

Sotto al post con lo screenshot della conversazione, il rapper aggiunge: “Torna a casa mamma dai saluta le colleghe, digli che gli vuoi bene e che sto chiudendo il nuovo album”,

Un messaggio dolce, quello che il giovane rapper invia alla madre e mostra al mondo intero. In tanti (fan e non) hanno commentato il post plaudendo alle parole di Ghali. Tra i commenti spunta anche quello di Laura Pausini, che paragona la sua vita artistica e privata a quella del giovane rapper: “Io ci ho messo 10 anni a convincerla…!”, riferendosi al tempo impiegato per far sì che i genitori lasciassero i propri lavori per starle accanto, senza preoccuparsi di nulla.