Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso: l’annuncio di Carlo Conti

Max Pezzali sarà ospite al Festival di Sanremo 2026: si esibirà tutte e cinque le serate dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, intervenendo in collegamento con l’edizione serale del Tg1 di ieri sera, mercoledì 7 gennaio.

“Avete presente quella nave che getta l’ancora davanti a Sanremo? Di solito su quel palco si alternavano diversi artisti, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al festival”, ha detto Conti.

In un comunicato stampa diffuso poi dalla Rai, si legge che Pezzali sarà “l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul palco sul mare”, con “cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa”.

L’edizione 2026 del Festival si terrà dal 24 al 28 febbraio. “Lunedì prossimo tornerò per un altro annuncio”, ha anticipato Conti al Tg1, dicendosi “molto contento” per il successo dei brani del 2025, al top delle classifiche dell’anno, e augurandosi che i protagonisti dell’imminente edizione possano bissarlo.

LEGGI ANCHE: Alfonso Signorini va in Procura: “Non ho commesso alcuna violenza”

Quanto a Pezzali, dopo le cinque serate a Sanremo, il cantautore inizierà a preparare il tour estivo “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, che lo vedrà raccontare la sua epopea musica e artistica negli stadi di Roma, Napoli, Milano, Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova.

Nei prossimi mesi uscirà inoltre su Sky e in streaming su Now la seconda stagione della serie tv sugli 883, dal titolo “Nord Sud Ovest Est”: le date precise di uscita non sono ancora state comunicate, ma si ipotizza un’uscita autunnale o primaverile.