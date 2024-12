Sanremo 2025, chi sono i cantanti scartati e come hanno preso l’esclusione

Sono trenta i cantanti che si sfideranno al Festival di Sanremo 2025 nella sezione “Big”. Ieri, domenica 1 dicembre, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato la lista degli artisti selezionati per il palco dell’Ariston: nell’elenco figurano fra gli altri Giorgia, Massimo Ranieri, Elodie e Brunori Sas, mentre spiccano anche i nomi di Fedez e Tony Effe, protagonisti di un durissimo dissing nei mesi scorsi.

Molti dei cantanti entrati a far parte della lista hanno festeggiato la notizia condividendo la loro gioia con i follower. Ma nelle ultime ore sono diversi anche gli artisti che hanno fatto pubblicamente sapere di essere stati esclusi.

I Jalisse hanno postato sui loro canali social una foto in cui brindavano con due birre per celebrare la 28esima esclusione consecutiva: “Un record incredibile”, hanno scritto in tono autoironico.

L’ha presa meno bene il rapper Sfera Ebbasta, che ha pubblicato una foto in cui mostra il dito medio accompagnata dalla scritta: “Avevo tutti i requisiti per San Remo”.

Nei mesi scorsi anche Al Bano aveva reso noto di essersi candidato al Festival presentando due brani. Il cantautore pugliese, tuttavia, non ha ancora commentato la sua esclusione.

Amedeo Minghi, che aveva rivelato di aver sottoposto più di un brano a Carlo Conti, si è invece limitato a sottoporre ai suoi fan un sondaggio sulla lista ufficiale dei Big in gara.

“Allora ragazzi sono stata segata anche quest’anno – scrive autoironica Chiara Galiazzo in una storia su Instagram – ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima”.

Shade commenta così la sua esclusione: “Doveva annà così”, scrive mentre fa finta di telefonare alla fidanzata. “Amore, alla fine sono libero per San Valentino, no non devo cantare da nessuna parte. No, nessun teatro con il nome di elettrodomestici, no”. “Vorrà dire che ci riproveremo l’anno prossimo magari in duetto con i Jalisse” scherza.