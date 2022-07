Lite tra Fedez e Achille Lauro? Arriva il chiarimento del rapper: “Ecco perché non era al LoveMi”

Lite tra Fedez e Achille Lauro? Arriva il chiarimento del rapper

Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Se lo sono chiesti diversi fan dopo l’assenza del cantante al concerto LoveMi durante il quale Fedez ha interpretato il brano Mille, tormentone estivo del 2021, assieme a Orietta Berti e J-Ax, ma senza appunto Achille Lauro.

Pressato dalle domande, ci ha pensato direttamente il rapper a chiarire la questione. Nel corso di una diretta Instagram, infatti, Fedez ha dichiarato: “Lauro non è venuto perché aveva non so se un concerto, qualcosa. Ma ragazzi, ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. L’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello”.