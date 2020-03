Coronavirus, Tiziano Ferro sostiene l’hashtag #iorestoacasa e intrattiene i fan con canzoni

Anche Tiziano Ferro ha deciso di sostenere l’hashtag #iorestoacasa. In tempi duri come quello attuale, in cui il governo sta provando a contenere l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, artisti del calibro di Tiziano Ferro (e non solo) hanno deciso di lanciare messaggi di sostegno e d’esempio sui social, dove possono avere un forte riscontro (per l’alto numero di follower).

Dopo aver scritto #iorestoacasa, Tiziano Ferro esorta i suoi seguaci a seguire le regole. “Ascoltiamo le direttive. So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo. Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza. Oggi ho deciso per esempio di provare a cantare un brano che mi piace. Senza ambizione, solo per il piacere di farlo”. E, per coinvolgere i suoi seguaci, Ferro lancia un’iniziativa: “Se siete su questa pagina e vi piace – più o meno – quello che faccio vi invito a chiedermi una canzone. Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social? Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro, evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire”, il cantante, che ha da poco coronato un sogno partecipando al Festival di Sanremo come ospite fisso, ha concluso il suo breve discorso social con l’hashtag #andratuttobene. E così, su Facebook, ha improvvisato una cover di Someone You Loved di Lewis Capaldi (a sua volta ospite internazionale del Festival di Sanremo 2020).

Anche altre star del web hanno intrattenuto i propri follower con canzoni inedite, come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ha cantato Restiamo A Casa, e anche Ermal Meta, che ha cantato un nuovo pezzo in diretta su Instagram. I Tiromancino e Francesco Gabbani si sono esibiti in concerto mentre Laura Pausini e Claudio Baglioni hanno sostenuto la causa postando una foto.

