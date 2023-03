La conduttrice radiofonica intervista Ultimo, poi la gaffe fuorionda: “Non sta mica a posto” | VIDEO

Gaffe della conduttrice dopo l’intervista a Ultimo: “Non sta mica a posto”

Gaffe di una conduttrice radiofonica che al termine di un’intervista con Ultimo ha espresso un giudizio poco elegante sul cantante.

Ospite del programma Password, in onda su RTL 102.5, Ultimo è stato intervistato dagli speaker Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini.

Nel corso del faccia a faccia, il cantante, reduce dal quarto posto al Festival di Sanremo 2023, ha confessato, come peraltro più volte dichiarato in passato, di avere difficoltà nel rilasciare interviste a causa della sua naturale riservatezza.

TV / Sanremo 2023, Eros Ramazzotti dimentica le parole della sua canzone e poi si arrabbia dietro le quinte: “Bravi” | VIDEO

“A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni – ha affermato il cantante nel corso dell’intervista – In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo”.

Nonostante questo, una volta terminata la chiacchierata la conduttrice Nicoletta Deponti in un fuorionda ha dichiarato: “È stata una bellissima intervista anche perché lui fa fatica”.

“Infatti non ti guarda mai negli occhi” ha aggiunto Niccolò Giustini con la collega che si è lasciata andare a un giudizio poco elegante nei confronti del cantante: “Non sta mica a posto”.

MAAA IO NON LO SO MA menomale che ha parlato pure del discorso della timidezza e tutto ma VABBE ORMAI NON COMMENTO MANCO PIÙpic.twitter.com/TwegdUz16p — Spugna ansiosa 🌅 (@Giusy_Ultimo) February 28, 2023

Le affermazioni della conduttrice radiofonica hanno sollevato un polverone sul web con i fan del cantante, e non solo, che hanno protestato per la battuta di cattivo gusto della speaker.