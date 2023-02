Sanremo 2023, Ultimo arriva quarto, la sala stampa festeggia: la reazione

Tra i favoriti della vigilia, Ultimo è arrivato quarto al Festival di Sanremo 2023: una posizione addirittura festeggiata dalla sala stampa che evidentemente non ha dimenticato le polemiche del 2019 quando il cantante si scagliò contro i giornalisti.

È diventato virale sui social un video che mostra alcuni giornalisti esultare nel momento in cui Amadeus legge la classifica definita della kermesse musicale che ha visto Ultimo al quarto posto con il brano Alba.

Felice per la giornalista bionda che ha esultato stile Italia ai mondiali 2006. Ultimo le ha regalato una delle poche gioie della sua vita, dovrebbe ringraziarlo.#Sanremo2023 pic.twitter.com/oKaI5EGvuq — Angelica💜💐| A L B A di una nuova ERA💐 (@QueeeN_A) February 12, 2023

Il cantante, nel frattempo, ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui ha ringraziato i fan non risparmiando una frecciatina alla sala stampa per quanto accaduto in passato: “Vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi e il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi sennò erano cazzi loro. Sto scherzando”.

Il riferimento è per l’appunto a quanto accaduto al Festival di Sanremo 2019 quando Ultimo si complimentò con il “ragazzo Mahmood” per la vittoria della kermesse provocando la reazione dei giornalisti.

“Voi per sentirvi importanti dovete sempre rompere il cazzo, qualsiasi cosa io dico voi troverete comunque qualcosa da ridire” aveva dichiarato Ultimo rispondendo ai giornalisti.