Sanremo 2023, Eros Ramazzotti arrabbiato nel dietro le quinte del Festival

Dopo aver dimenticato le parole della sua canzone nel duetto con Ultimo, Eros Ramazzotti si è arrabbiato nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023.

La scena è stata immortalata nel Dietro Festival, il programma andato in onda su Rai 1 nella serata di domenica 12 febbraio, che ha mostrato le immagini inedite del dietro le quinte delle cinque serate della kermesse musicale.

Tra queste c’erano per l’appunto le immagini riguardanti Eros Ramazzotti che, nella serata dei duetti e delle cover in scena venerdì 10 febbraio, aveva fatto parlare di sé per aver dimenticato per qualche secondo le parole di una sua canzone esclamando in diretta: “Sai che non me la ricordo”.

Una volta terminata l’esibizione, Eros Ramazzotti, nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, si è mostrato decisamente contrariato esclamando, probabilmente ad autori e tecnici: “Non c’era il gobbo, bravi. Grazie”, seguito da un applauso ironico.

“Meglio così, eravamo in diretta” ha poi aggiunto Eros chiudendo la questione. La dimenticanza di Eros, dunque, è stata spiegata con un problema tecnico, ovvero il malfunzionamento dello schermo su cui i cantanti leggono i testi delle loro canzoni.

Questa giustificazione, però, non ha comunque convinto molti utenti social, i quali hanno sottolineato che un cantante come Eros dovrebbe ricordare i testi delle sue canzoni anche senza aiuti.