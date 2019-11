I Coldplay in difesa dell’ambiente: “Mai più un concerto finché non saranno eco-sostenibili”

Ambiente, lo stop dei concerti dei Coldplay

I Coldplay hanno annunciato lo stop alla pianificazione di nuovi concerti. Il motivo è legato alla tutela ambientale. La band di Chris Martin non suonerà più live fino a quando non saranno certi che i loro tour non comportino rischi per l’ambiente. Lo ha dichiarato il leader del gruppo in un’intervista alla Bbc.

“Ci stiamo prendendo del tempo per vedere — spiega Chris Martin — come il nostro tour possa essere attivamente benefico. Tutti noi dobbiamo trovare il modo migliore di fare il nostro lavoro”.

Quindi i Coldplay suoneranno ma soltanto se le esibizioni non producono emissioni dannose per l’ambiente.

Il gruppo britannico sta aspettando a programmare il prossimo tour per lanciare il nuovo album Everyday Life (in uscita il 22 novembre) in modo da poter garantire concerti carbon neutral, a impatto zero.

Gli unici concerti che i Coldplay hanno in programma finora sono tre, di cui due in diretta streaming ad Amman, in Giordania, il 22 novembre e uno, il 25 novembre, al Museo di storia naturale di Londra i cui proventi andranno in beneficenza all’associazione ambientalista ClientEarth.

“Il nostro prossimo tour sarà la migliore versione possibile di un tour come quello precedente dal punto di vista ambientale. Resteremmo delusi se non fosse privo di emissioni”, ha detto Chris Martin.

Potrebbero interessarti Fedez torna sulla polemica di Tiziano Ferro e tira in ballo Fabri Fibra Grammy Awards 2020, Andrea Bocelli è l’unico italiano in gara Grammy Awards 2020, tutte le nomination della 62esima edizione

“Se hai avuto il privilegio di viaggiare in giro per il mondo sai che veniamo tutti dallo stesso posto. In un modo molto gentile e molto britannico in questo nuovo disco siamo noi che diciamo che non ci sentiamo diversi da qualsiasi altro essere umano sulla Terra”, conclude il leader della band.

I Coldplay lanciano il nuovo album “Everyday Life” con un annuncio sui quotidiani di tutto il mondo