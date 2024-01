Amadeus invita pubblicamente Sinner a Sanremo, ma il campione non vuole andarci

Amadeus invita pubblicamente Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024, anche se il campione – fresco vincitore degli Australia Open – ha già fatto sapere che preferirebbe non partecipare alla kermesse.

Il direttore artistico di Sanremo ha rivolto un video-messaggio al 22enne altoatesino tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te, Jannik: complimenti, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al festival di Sanremo”, dice Amadeus.

LEGGI ANCHE: La casa vacanze gestita dalla famiglia Sinner: “Qui puoi anche incontrare Jannik

Sport / Chi è Mark Sinner, il fratello adottivo di Jannik: “Felice per lui ma io ho la mia vita” Sport / Chi è la fidanzata di Sinner e perché si erano lasciati dopo un post su Instagram

“Tutti me lo chiedono, ovviamente. C’è la grande gioia di vederti a Sanremo”, afferma nel video il presentatore. “Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo”.

Nelle interviste successive allo storico successo di Melbourne, Sinner aveva risposto così a una domanda sulla sua possibile partecipazione al Festival come ospite: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”.

Ma Amadeus, evidentemente, non si è rassegnato: “Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno”, dice nel video-messaggio. Staremo a vedere se Sinner cambierà idea.

LEGGI ANCHE: Chi sono e che lavoro fanno i genitori di Jannik Sinner