Alessandra Nicita, il nuovo singolo Per nessun motivo al mondo dall’11 ottobre 2019 in radio

Alessandra Nicita è definita una cantante d’altri tempi. Nata a Nardò (Lecce), la giovane artista partecipa al Premio “Mia Martini 2019” e l’11 ottobre 2019 arriva in radio il suo nuovo brano intitolato “Per nessun motivo al mondo”, già disponibile sulle piattaforme e negli store.

Secondo l’autrice, il singolo “è un grido di speranza, un inno alla vita e alla voglia di non arrendersi mai” ed è stato realizzato con la direzione artistica di Mauro D’Angelo.

Nata il 5 febbraio, Alessandra è una scrittrice, poetessa e cantautrice che vive a lavora attualmente a Bologna. Ha già guadagnato una targa d’argento al “Mare Festival – Premio Troisi” per il suo indubbio talento e un riconoscimento per la miglior colonna sonora del film “Credo in un solo padre”, diretto da Luca Guardabascio.

Alessandra Nicita, da Lucio Dalla al Premio Mia Martini

La sua carriera è cambiata nel momento in cui ha conosciuto Lucio Dalla. All’interno della rassegna Lungo il Tevere a Roma nell’estate 2019, si è esibita con alcuni suoi brani e partecipa con “Per nessun motivo al mondo” alla XXV edizione del Premio Mia Martini: Alessandra è arrivata tra i finalisti del prestigioso riconoscimento musicale nato 25 anni fa per volontà del regista Nino Romeo a Bagnara Calabra (città natale dell’iconica cantante) ed è diventato uno degli appuntamenti artistici più importanti d’Europa.

Alessandra Nicita è un’artista poliedrica che sa passare da brani leggeri seppur impegnati socialmente, come il suo singolo “Carolina Carolina”, a brani di maggiore profondità come questo che la vede tra i finalisti del Premio Mia Martini.

Il testo di “Per nessun motivo al mondo”, scritto di getto dalla cantautrice, aiuta a pensare che nella vita non ci si deve arrendere e si deve restare sempre se stessi.

Chi è interessato a seguire Alessandra Nicita sui social può trovarla tranquillamente su Facebook e Instagram.