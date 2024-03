Muschio Selvaggio, Mr. Marra: “Fedez ha un carattere particolare”

Tra coloro che sono a stretto contatto con Fedez per motivi professionali c’è anche Mr. Marra, co-conduttore con Fedez del podcast di Muschio Selvaggio.

Chi meglio di lui, quindi, può parlare sia della questione inerente al podcast, con la vicenda giudiziaria tra il rapper e Luis Sal, che della crisi di Fedez con Chiara Ferragni.

Intervistato da Mowmag, il content creator del Cerbero Podcast ha rivelato di aver parlato in passato con Luis Sal: “L’ho sentito mesi fa, quando ho iniziato, e mi è sembrato giusto visto che personalmente rispetto il lavoro degli altri. Poi non ci siamo più sentiti per ovvi motivi. Subentrare a lui è stata una sfida gigantesca: ho dovuto sostituire un influencer amato, seguito e inoltre io avevo aspramente criticato la conduzione di Muschio Selvaggio“.

“Fedez ha un carattere particolare, ma il problema è che è sovraesposto. Io cerco di stare vicino a Federico, lavorativamente e non, e anche lui cerca di fare lo stesso. Andiamo avanti in attesa di tempi migliori, c’è poco da dire. Non sono avvezzo al piagnisteo, quindi si soffre, ma non siamo nella Striscia di Gaza” ha aggiunto Mr. Marra.

E sul momento delicato dei Ferragnez dichiara: “La questione con Chiara, che piaccia o meno, è una questione personale. Non sono due mostri. Per quello che ho visto io l’amore verso i loro figli è davvero sconfinato. Mi disgustano quelli che in questo periodo hanno insinuato che li stessero usando per distogliere l’attenzione. Sarà anche vero che vogliono ripararsi da questa shitstorm e io stesso ad esempio non condivido l’esposizione eccessiva, ma davvero sono due genitori amorevoli”.