Muschio Selvaggio è di Luis Sal: Fedez perde la causa con l’ex socio

Fedez perde la causa con Luis Sal per la gestione di Muschio Selvaggio, il podcast fondato da entrambi e portato avanti dal rapper dopo la rottura tra i due.

I due erano finiti in causa, come rivelato in una serie di botta e risposta sui social, proprio per la gestione del podcast. Ora, come rende noto l’ufficio stampa dello youtuber, il tribunale di Milano ha dato ragione a Luis Sal.

“Il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”.

Ora, si legge ancora nella nota, “è responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza del tribunale, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast”.