Morta Tina Turner, lutto nel mondo della musica: la Regina del Rock n’ Roll aveva 83 anni

Grave lutto nel mondo della musica: si è spenta all’età di 83 anni Tina Turner. Una delle più celebri interpreti contemporanee, la “regina del rock n’ roll” è morta dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, nei pressi di Zurigo. “Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”, ha detto il suo portavoce. “Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”.

In coppia con l’ex marito Ike e da solista è stata una delle cantanti rock più amate degli ultimi decenni, nota per successi come “Proud Mary”, River Deep Mountain High”, The Best” e “What’s Love Got To Do With It”. In oltre sessant’anni di carriera, è arrivata a vincere 12 Grammy e a vendere più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

Dopo essere arrivata al successo con la Ike & Tina Turner Revue, nel 1978 ha lasciato Ike, poi accusato di essere stato un marito violento. Negli anni ’80 è riuscita a tornare alla ribalta da solista, collezionando hit fino al decennio successivo (da “Better Be Good to Me” a “Private Dancer” fino a ”I Don’t Wanna Fight” e “GoldenEye”).