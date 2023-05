Morta Tina Turner: la malattia contro cui combatteva la star della musica

Tina Turner è morta oggi, 24 maggio 2023, all’età di 83 anni. Ad annunciarlo è stato il suo portavoce: “Tina Turner, la regina del Rock’n Roll’ è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Ma qual era la malattia che ha colpito Tina Turner? La Turner ha rivelato nel suo libro di memorie del 2018 Tina Turner: My Love Story di avere sofferto di malattie potenzialmente letali. Nel 2013, tre settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Bach, ha avuto un ictus e ha dovuto sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo.

Nel 2016 le è stato diagnosticato un cancro intestinale. La cantante ha optato per i rimedi omeopatici per curare la sua ipertensione che alla fine le ha provocato danni ai reni e un’insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto di reni ma le possibilità di ricevere un rene erano scarse e fu esortata a iniziare la dialisi. Turner valutò il suicidio assistito e si iscrisse a Exit, un’associazione che ne guida il processo, ma Bach si offrì di donarle un rene. Il trapianto ha avuto luogo il 7 aprile 2017.

Chi era

Abbiamo visto la malattia di Tina Turner, ma cosa sappiamo su di lei? Pseudonimo di Anna Mae Bullock (Brownsville, 26 novembre 1939 – Küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose e acclamate interpreti della musica rock. Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni sessanta agli anni duemila, è stata definita “La regina del rock and roll”. Nel 1991 è stata inserita assieme all’ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame, e nel 1967 è diventata la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Nel 1999 pubblica il suo ultimo album Twenty Four Seven mentre al termine del Tina!: 50th Anniversary Tour nel 2009 si ritira dalle scene pubbliche. La Turner ha ricevuto dodici Grammy Awards nel corso della sua carriera, di cui otto competitivi e quattro onorari, oltre a tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Nel dicembre del 2005 è stata insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche, entrando a far parte di una ristretta cerchia di artisti comprendente anche Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l’ha inserita al 17esimo posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63º posto nella classifica dei migliori artisti. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la Turner è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica contemporanea.