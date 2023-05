Tina Turner: le cause della morte della cantante

Quali sono state le cause della morte di Tina Turner, morta oggi – 24 maggio 2023 – all’età di 83 anni? “Tina Turner, la regina del Rock’n Roll’ è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”, le parole del suo portavoce che ha diffuso la notizia nella serata di oggi.

Ma qual era la malattia che ha colpito Tina Turner? La Turner ha rivelato nel suo libro di memorie del 2018 Tina Turner: My Love Story di avere sofferto di malattie potenzialmente letali. Nel 2013, tre settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Bach, ha avuto un ictus e ha dovuto sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo.

Nel 2016 le è stato diagnosticato un cancro intestinale. La Turner ha optato per i rimedi omeopatici per curare la sua ipertensione che alla fine le ha provocato danni ai reni e un’insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto di reni ma le possibilità di ricevere un rene erano scarse e fu esortata a iniziare la dialisi. Turner valutò il suicidio assistito e si iscrisse a Exit, un’associazione che ne guida il processo, ma Bach si offrì di donarle un rene. Il trapianto ha avuto luogo il 7 aprile 2017.

Vita privata

Abbiamo visto le cause della morte di Tina Turner, che nel corso della sua vita ha avuto diversi lutti. Il 4 luglio 2018 si è suicidato a 59 anni Craig Raymond Turner, il primogenito della cantante, avuto a 18 anni da Raymond Hill, sassofonista della sua band Kings of Rhythm. Il 9 dicembre 2022 il figlio Ronnie, 62 anni, è morto nella casa di Los Angeles. Secondo il sito del New York Post, il figlio della Turner e del secondo marito Ike Turner, aveva avuto molti problemi di salute tra cui un cancro.