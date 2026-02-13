Mediaset, cambio programmazione per La Forza di una donna: cosa succederà

La Forza di una Donna, cambio di programmazione per la famosa soap di Canale 5: importanti novità.

Mediaset rivede i suoi piani e modifica la programmazione de La Forza di una Donna, una delle serie turche più amate dal pubblico di Canale 5.

La soap, che si avvicina al gran finale della terza stagione, non sfiderà il Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice di tutte e cinque le serate. Una scelta che segna un cambio di strategia rispetto alle intenzioni iniziali dell’azienda.

Cambio di programmazione per La Forza di una Donna

Nelle scorse settimane, infatti, Mediaset aveva annunciato la volontà di contro-programmare la kermesse di Rai 1 puntando proprio sulle sue serie di punta. L’idea era quella di trasmettere gli episodi inediti di La forza di una donna anche in prima serata, subito dopo Io sono Farah, sfruttando l’ottimo riscontro ottenuto dalla soap nel daytime. Con una media di 2,4 milioni di spettatori, nonostante la durata ridotta degli episodi feriali, la storia di Bahar e Sarp si conferma uno dei titoli più solidi della rete ammiraglia.

La decisione di Mediaset sembrava quindi orientata a cavalcare il successo della serie anche durante la settimana del Festival, proponendo nuovi episodi in prime time per trattenere il pubblico affezionato. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata la svolta: l’azienda ha scelto di fare un passo indietro e di non mandare in onda la soap durante Sanremo 2026. Una mossa che punta a preservare il titolo, evitando di bruciare puntate importanti in una settimana televisivamente dominata dall’evento musicale più seguito dell’anno.

Per il pubblico non cambia però la presenza quotidiana della serie. La forza di una donna continuerà ad andare in onda nel daytime feriale, mantenendo il suo spazio abituale, e sarà trasmessa anche il sabato pomeriggio con la consueta puntata speciale di un’ora, in onda dalle 15:35 prima di Verissimo. Una collocazione che negli ultimi mesi ha garantito ascolti stabili e un forte coinvolgimento da parte degli spettatori.

Le novità arriveranno invece da metà marzo, quando gli episodi inediti della terza stagione troveranno spazio anche nella domenica pomeriggio. La soap prenderà infatti il posto degli speciali di Amici 25, che si prepara al debutto in prime time con il Serale. Una scelta che rafforza ulteriormente la presenza della serie nel palinsesto settimanale e che conferma la fiducia di Mediaset nel titolo turco.

Il cambio di programmazione, dunque, non rappresenta un ridimensionamento, ma un tentativo di valorizzare al meglio un prodotto che continua a registrare numeri importanti. Evitare lo scontro diretto con Sanremo permette alla rete di non disperdere il pubblico e di mantenere alta l’attenzione sul percorso narrativo che sta conducendo la storia verso il suo epilogo.

Per i fan di Bahar e Sarp, l’appuntamento resta quindi confermato nel daytime, con l’aggiunta della domenica pomeriggio a partire da marzo. La prima serata, invece, dovrà attendere un momento più favorevole, lontano dalla concorrenza schiacciante del Festival della canzone italiana.