Max Giusti passa in esclusiva a Mediaset: “Grazie a chi mi dava del raccomandato, e a chi se ne sbatte”

Il comico e conduttore Max Giusti entra a far parte nella squadra di Mediaset con un contratto in esclusiva: lo ha annunciato l’azienda di Cologno Monzese in un comunicato stampa diffuso anche sui social. “Siamo sicuri che con Max lavoreremo bene, raggiungendo importanti traguardi” si legge nella nota. Non è ancora dato sapere di che cosa si occuperà il presentatore anche se l’azienda sottolinea che “con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità”.

Il comico è reduce dal GialappaShow dove ha interpretato diversi personaggi: da Aurelio De Laurentis ad Alessandro Borghese fino ad Antonino Cannavacciuolo. Proprio in occasione della chiusura dello show, Max Giusti aveva scritto sul suo profilo Instagram: “Ieri si è chiusa con l ultima puntata di Gialappa’s night una stagione televisiva bellissima. Quella più esaltante faticosa ed inaspettata. Grazie al mio gruppo di lavoro unico!!! Grazie veramente a tutti anche a quelli che mi avevano dato per finito, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato, a tutti quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare, a quelli che hanno bisogno delle etichette, e a quelli che se ne sbattono. Per essere felici basta poco, due amici un tetto e una margherita spicchiata”.