Maurizio Costanzo e la storia d’amore con Maria De Filippi: “Vorrei morire tenendole la mano”

Maurizio Costanzo e la storia d’amore con la moglie Maria De Filippi

Una storia d’amore durata oltre trent’anni: è quella tra Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore morto oggi, venerdì 24 febbraio 2023, a Roma e la moglie Maria De Filippi, una delle grandi protagoniste della tv odierna.

“Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria” aveva dichiarato Maurizio Costanzo poco dopo aver festeggiato le nozze d’argento.

I due si sono sposati nel 1995 con il matrimonio che venne celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli.

La loro relazione, però, inizia nel 1990 quando Maria De Filippi, allora 28enne, lavorava in una società di audiovisivi.

“Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria. Più di una fortuna. Molto, molto di più” raccontava Maurizio Costanzo in un’intervista al Corriere della Sera.

Sul come rendere così duraturo un rapporto, Costanzo rispondeva: “Capita o non capita. Succede che esci senza ombrello e poi piove, o invece che esci e te lo sei portato. Succede”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi nel 2002 hanno preso in affido, e poi adottato, un bambino, Gabriele: “Altro legame familiare intenso. Lui lavora con Maria, sono unitissimi. Gabriele rafforza il mio profondissimo rapporto con Maria. Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò ‘papà’ per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo”.

E sul rapporto con i figli Camilla e Saverio, avuti dalla precedente moglie Flaminia Morandi, Maurizio Costanzo affermava: “Sono solidissimi. Tutti i giovedì pranzo con Saverio e Camilla”.