I figli di Maurizio Costanzo: chi sono Camilla, Gabriele e Saverio

Chi sono i figli di Maurizio Costanzo, morto oggi – 24 febbraio 2023 – all’età di 84 anni? Il noto giornalista ha avuto tre figli: Camilla, Gabriele e Saverio. I primi due li ha avuti dalla seconda moglie Flaminia Morandi; il terzo lo ha adottato con Maria De Filippi. Ma cosa sappiamo su di loro? Partiamo dalla prima: Camilla è una sceneggiatrice Rai, dal carattere molto riservato. Di lei Costanzo ha detto che “riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri”.

Il secondo figlio, Saverio, è un noto regista e sceneggiatore di serie Tv. Dopo la laurea in Sociologia della comunicazione si trasferisce in America dove impara molto lavorando come aiuto regista. Vince importanti premi come il Nastro d’Argento e il David di Donatello ed è sua la regia dell’Amica Geniale, celebre serie di successo della Rai. Saverio è separato dalla compagna ed è attualmente legato all’attrice Alba Rohrwacher.

Infine Gabriele, il terzo figlio adottato nel 2004 quando il ragazzo aveva 12 anni con la quarta e ultima moglie Maria De Filippi. Di lui si conosce ben poco perché non ha mai rilasciato interviste. Sappiamo solo che ha frequentato un liceo in zona Prati (a Roma) e che spesso le riviste lo hanno ritratto sullo yacht, durante le vacanze estive che trascorreva con la famiglia ad Ansedonia.

Le mogli

Abbiamo “conosciuto” i tre figli di Maurizio Costanzo, ma quali sono state le sue mogli? Durante la sua vita il giornalista in tutto si è sposato quattro volte: la prima nel 1963, l’ultima nel 1995.

Costanzo, nato a Roma il 28 agosto del 1938 da famiglia originaria di Ortona, si sposa la prima volta nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi. I due si sono poi separati alla fine degli anni settanta.

Nel 1978 ha iniziato una relazione con l’attrice, regista, sceneggiatrice e doppiatrice Simona Izzo, con la quale ha convissuto dal 1983 al 1986. Il 7 giugno 1989 si è invece sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale ha divorziato nel 1995. Infine, il 28 agosto 1995 si è sposato con l’attuale moglie Maria De Filippi. Il matrimonio venne celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli.