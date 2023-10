Il cast di Friends rompe il silenzio sulla morte di Matthew Perry: “Noi una famiglia, siamo devastati”

Il cast di Friends rompe il silenzio sulla morte di Matthew Perry

A tre giorni dalla morte di Matthew Perry, il cast di Friends rompe il silenzio: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, infatti, in una nota congiunta hanno espresso il proprio dolore per la scomparsa dell’amico e collega.

“Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo” si legge nella nota.

L’attore, che aveva 54 anni, è stato trovato senza vita lo scorso sabato nella vasca Jacuzzi della sua casa a Los Angeles. Non è ancora chiaro se l’interprete sia morto per annegamento, in seguito a un malore, o se possa aver assunto delle sostanze che potrebbero poi aver causato un malore.

“È stata condotta un’autopsia, ma gli investigatori sono in attesa dei risultati dei rapporti tossicologici per determinare la causa della morte di Perry” ha dichiarato l’ufficio del medico legale alla Cnn.