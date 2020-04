Chi è Matteo Bocelli, il figlio di Andrea: età, fidanzata, canzoni

Matteo Bocelli è il figlio di Andrea Bocelli, il tenore italiano più famoso al mondo. Nato nel 1997 è il secondogenito del cantante nato dal primo matrimonio di Andrea Bocelli con Enrica Cenzatti (la coppia ha divorziato nel 2002). Ha due fratelli: Amos Bocelli, che ha 23 anni ed è un ingegnere e la piccola Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti.

Come il papà Matteo Bocelli ha deciso di intraprendere la carriera artistica: si è infatti iscritto al Conservatorio di Lucca e nel frattempo accompagna il padre ai concerti in giro per il mondo. Oltre al mondo della musica, Matteo ha fatto l’ingresso nel mondo della moda. Alto 1,90 centimetri, fisico statuario, occhi neri profondi e sorriso smagliante, ha lavorato per diverse case di moda. Paul Marcian – proprietario dell’azienda Guess – lo ha notato e ha deciso di farlo posare insieme a Jennifer Lopez.

Matteo sembra abbia un ottimo rapporto con la nuova moglie del padre, che considererebbe come una seconda mamma. I due, infatti, compaiono spesso ritratti assieme nei suoi scatti su Instagram.

Sono poi tanti gli amici vip di Matteo Bocelli: il giovane cantante conosce personalmente artisti del calibro di Ed Sheeran, Nicole Scherzinger, Céline Dion, Leonardo Di Caprio e Bella Hadid.

La partecipazione al Festival di Sanremo

Nel 2019 Matteo Bocelli ha partecipato, come ospite, al Festival di Sanremo dove ha duettato con il padre Andrea Bocelli: i due hanno interpretato una delle canzoni tratte dall’album, intitolata “Fall on me”. Dopo aver dato l’occasione al figlio di mostrare il suo immenso talento, il tenore gli ha simbolicamente ceduto il suo giubbotto in pelle con cui trionfò a Sanremo 25 anni prima.

Matteo Bocelli: vita privata, fidanzata

Chi è la fidanzata di Matteo Bocelli? Il figlio di Andrea Bocelli è single? Queste le domande che tantissime ragazze si stanno facendo sul bel giovane cantante. Domande a cui non si trova facile risposta. Dal suo profilo Instagram, che conta sempre più followers, non traspare alcuna informazione sulla sua vita privata. Il figlio del tenore, infatti, secondo alcune voci, sarebbe attualmente single.

Potrebbero interessarti Andrea Bocelli: carriera, vita privata, moglie, figli, canzoni Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: la scaletta, le canzoni Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: le location dell’evento