Masterchef Australia, morto a 46 anni il giudice Jock Zonfrillo

Il mondo della cucina è sotto shock: Jock Zonfrillo, chef scozzese e giudice di Masterchef Australia, è morto improvvisamente a 46 anni a poche ore dalla messa in onda della nuova edizione del talent culinario.

Ad annunciare la morte del cuoco è stata la famiglia attraverso un post pubblicato sui social di Jock Zonfrillo. “Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremo affrontare la vita senza di lui, siamo sconvolti nel comunicare che Jock è morto” si legge nel post.

“Per coloro che hanno incrociato il suo cammino, sono diventati suoi compagni o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, tenete questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky” hanno aggiunto i suoi cari.

TV / Masterchef Spagna, 44 persone intossicate durante la prova in esterna Spettacoli / Incidente alla Fontana di Trevi per il vincitore di MasterChef Italia: Edoardo finisce nei guai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jock Zonfrillo (@zonfrillo)

Non sono state diffuse le cause del decesso dello chef, trovato senza vita dalla polizia a Melbourne nelle prime ore di lunedì 1 maggio, ma la polizia di Victoria ha dichiarato che la morte non è considerata sospetta.

Proprio questa settimana sarebbe dovuta partire la nuova edizione di Masterchef Australia, la cui messa in onda è stata sospesa subito dopo la notizia della morte di Zonfrillo.

“Network 10 ed Endemol Shine Australia sono profondamente scioccati e rattristati per l’improvvisa perdita di Jock Zonfrillo – si legge in un post pubblicato sull’account social della trasmissione – amato membro della famiglia MasterChef Australia. Jock è morto ieri a Melbourne, era noto agli australiani come chef, autore di best seller, filantropo e giudice di MasterChef, ma sarà ricordato soprattutto come padre, marito, fratello e figlio affettuoso”.

“Il carisma di Jock, il suo senso dell’umorismo a volte sopra le righe, la sua generosità, passione, amore per il cibo e la sua famiglia non può essere misurato. Mancherà tantissimo. Masterchef Australia non andrà in onda questa settimana” si legge ancora nel post.

Nato e cresciuto a Glasgow, in Scozia, Zonfrillo aveva origini italiane: suo padre, infatti, era originario di Scauri, frazione in provincia di Latina.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi chef del panorama culinario mondiale, tra cui Marco Pierre White, a cui più volte ha attribuito il merito di avergli salvato la vita.

Jock Zonfrillo, che lascia moglie e quattro figli, infatti, da giovane ha combattuto la dipendenza dall’eroina e, come da lui affermato più volte, è stata proprio la cucina a salvargli la vita.