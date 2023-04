Incidente alla Fontana di Trevi per il vincitore di MasterChef Italia: Edoardo finisce nei guai

Dal carattere genuino ed esuberante, e dall’enorme talento in cucina: Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia, fa parlare di sé con le sue doti culinarie ma anche per la sua personalità estroversa ed ironica. Dopo il successo nel contest di Sky la sua popolarità è esplosa ancora di più, ha scritto un libro, dal titolo “Daje”, che sta presentando in giro per l’Italia. Nel corso di una vacanza a Roma con altre due concorrenti, Laura e Sara, è incappato in un piccolo incidente mostrato sui social: a catturare l’attenzione dei fan è stato il siparietto avvenuto davanti alla Fontana di Trevi.

I tre hanno compiuto il classico gesto di lanciare una monetina voltati di spalle rispetto alla vasca, ma quella tirata da Franco sembra essere finita addosso a un’altra turista. Glielo fa notare con un commento un utente, al quale lo chef ha risposto con un cuore. Recentemente Edoardo Franco si sta raccontando più apertamente sui social, lasciando trasparire maggiormente la sua personalità.

In un’intervista a Fanpage ha raccontato la chiave del suo successo in finale: “Eravamo tutti sullo stesso piano, eravamo tutti fighissimi, ognuno con il suo gusto. Mi ha aiutato un pizzico di fortuna. Eravamo tutti forti a cucinare, c’è stata fortuna e poi il mio carattere, il mio toccare il fondo. Sono arrivato a piangere. La mia forza è stata la mia fame, avevo fame di vittoria, avevo voglia di impormi, di dimostrare a me stesso quanti valessi, di realizzare il mio sogno. Il pubblico si è immedesimato in me, hanno visto una persona nella quale ci si può rispecchiare, il mio sogno era far sognare gli altri. Quella è stata la mia forza”.