Finisce male la prova in esterna svolta a Valencia durante le riprese di Masterchef Spagna. Alla fine della gara infatti ben 44 persone sono rimaste vittime di un’intossicazione alimentare. Chiamati a preparare un menu dello chef Rakel Cernicharo per 120 lavoratori dell’Oceanogràfic (il famoso parco acquatico della città), i concorrenti hanno cucinato con il solito impegno, ma qualcosa deve essere andato storto. “Su settanta persone, più della metà è finita intossicata. Non hanno nemmeno avuto la decenza di scriverci per scusarsi”, ha scritto sui social uno dei presenti, rivelando così di essersi sentito male dopo il pranzo.

La notizia ha avuto grande eco sui media spagnoli, spingendo così il dipartimento della Salute di Valencia ad aprire un’indagine per capire quanto successo. Al momento non è chiaro quale alimento abbia scatenato il contagio, nonostante i retroscena e le speculazioni apparsi sulla stampa. La casa di produzione del programma, Shine Iberia, sottolinea “l’assoluta eccezionalità” dell’increscioso episodio ed esprime il proprio rammarico “per l’indisposizione manifestata da alcuni dei commensali che hanno assistito alle riprese a Valencia, con i quali è stata in contatto in ogni momento attraverso l’Oceanogràfic, trattandosi di personale dell’azienda”. La questione dovrebbe essere deferita al ministero della Salute di Madrid, dove ha sede anche la casa di produzione.