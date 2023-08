Il durissimo attacco di Marracash a Morgan: “Mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”

Marracash contro Morgan: “Non mi nominare mai più”

Marracash attacca Morgan dopo che quest’ultimo lo aveva tirato in ballo nel corso dell’ormai famigerato concerto durante il quale il cantante ha insultato parte del pubblico.

“Non avete la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere. Ho dei sentimenti, co….! Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marrakesh…. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti” aveva infatti dichiarato Morgan durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte.

Oggi, lunedì 28 agosto 2023, il rapper ha risposto al cantante tramite una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. E la replica è stata durissima: “Morgan bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, un altro rapper aveva attaccato duramente il cantante. Si tratta di Junior Cally che, sempre sui social, aveva scritto: “Comunque nel 2020 a Sanremo ho perso un’occasione. Du pizze in bocca a Morgan je le dovevo da”.

Junior Cally, infatti, ha partecipato alla kermesse canora nello stesso anno in cui era presente Morgan, il quale squalificato dopo la celebre litigata con Bugo sul palco dell’Ariston.