Marco Liorni: età, moglie e figli, laurea prestigiosa, dove vive. Tutto sul conduttore de L’Eredità

DALLA CASA AGLI STUDI, TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE SULLO STORICO VOLTO TV

Il prossimo 6 agosto Marco Liorni compirà 60 anni, storico conduttore televisivo, vanta una lunga carriera nel piccolo schermo fatta di successi e tante soddisfazioni. Il prossimo 20 e 21 febbraio arriverà in prima serata su Rai 1 con L’Eredità-Sfida tra giganti, una versione inedita del game show creata proprio per celebrare i 20 anni della Ghigliottina, gioco simbolo del programma.

Liorni è uno dei volti televisivi più amato, in tanti lo ricorderanno sicuramente come inviato del primo Grande Fratello, ruolo che gli ha dato una grande notorietà. Ma le esperienze per il piccolo schermo del conduttore sono tantissime e tutte l’hanno portato a essere il conduttore di successo di oggi.

Marco Liorni, dalla moglie alla casa fino alla laurea: tutto su di lui

Marco Liorni dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, si è iscritto all’università conseguendo la laurea in Lettere. Nel 1993 ha sposato Cristina dalla quale ha avuto il suo primogenito, Niccolò. Il matrimonio, però, è naufragato dopo qualche anno per ragioni che non sono mai state rese note.

Dopo qualche anno Liorni ha incontrato Giovanna Astolfi, giornalista che l’ha subito molto affascinato. Il loro primo incontro non è mai stato un mistero, correva l’anno 2000 quando il conduttore lavorava in radio e la stava investendo con l’auto per sbaglio. Da quel momento è nata la loro storia d’amore, la coppia si è sposata nel 2014 negli Stati Uniti, una cerimonia molto intima e riservata. Marco e Giovanna hanno due figlie, Emma e Viola, che sono state le damigelle il giorno delle nozze.

Marco Liorni ha parlato spesso del suo matrimonio, raccontando di aver dovuto affrontare con la compagna alcune crisi, che però hanno fortificato il loro legame. Il conduttore ha sempre usato parole bellissime per parlare della moglie, che descrive come una donna appassionata e forte. Il conduttore de L’Eredità, quindi, ha tre figli, Niccolò, Emma e Viola. Con il primogenito, però, i rapporti non sarebbero stati sempre idilliaci – come lo stesso Liorni ha raccontato – a causa della separazione. Negli ultimi tempi, però, padre e figli avrebbero recuperato il loro rapporto.

Marco Liorni vive con la moglie e le figlie in una bellissima casa a Roma. Dopo aver trascorso diverso tempo a Napoli per motivi di lavoro, è tornato nella sua città d’origine. Qui ha una dimora immersa nel verde, alcuni dettagli sono emersi nelle pubblicazioni che il conduttore ha fatto nel corso del tempo sui social. Dalle immagini condivise si nota che la casa di Marco Liorni è molto grande, ha un bel terrazzo con un elegante pavimento in cotto. Uno spazio esterno ben curato, dove la famiglia trascorre allegri momenti all’aperto. Gli interni hanno un arredamento semplice ma di classe, il salone è ricco di libri, il pavimento scelto è il parquet e non mancano foto di famiglia sparse un po’ ovunque.