Mara Venier, nuovo incidente domestico: “Devo farmi benedire”

Nuovo infortunio per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è caduta nel giardino della sua villa a Forte dei Marmi, dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia della propria famiglia. Per lei un nuovo, verrebbe da dire l’ennesimo, scivolone, mentre rientrava da una cena tra amici. La conduttrice ha rimediato una botta al ginocchio.

“Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata”, ha raccontato Mara Venier in un video pubblicato sulle Stories del suo profilo Instagram. Per fortuna la “zia” non ha niente di rotto, anche se il ginocchio le fa male: “Una bella botta!”, ammette la regina della domenica pomeriggio. Come ricorderete, solo due mesi fa la Venier era caduta durante una puntata di Domenica In rompendosi il piede.

Una frattura che le era costata una lunga riabilitazione: solo pochi giorni fa la presentatrice aveva festeggiato con i suoi fan che la seguono sui social l’abbandono delle stampelle e l’aver ripreso a camminare normalmente. “È arrivato il momento di andare a farmi benedire – ha detto ironica Mara Venier su Instagram – ieri sera dopo una bellissima serata a cena fuori con tanti amici e la famiglia, sono caduta, inciampata, qui fuori in cortile”. A trarla in inganno un gradino, che la conduttrice non ha visto a causa della scarsa illuminazione in giardino. “Ora ho l’altro ginocchio ammaccato. Per fortuna niente di fratturato, un po’ di ghiaccio e via, ma è stata una bella botta, mi è andata bene“.

