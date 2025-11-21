Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”

Immagine di copertina

Le parole del cantante in occasione della presentazione del suo libro "Afterhours, Ballate per piccole iene 2025"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

In occasione della presentazione del suo ultimo libro, Afterhours, Ballate per piccole iene 2025, Manuel Agnelli è tornato a parlare di X Factor e del perché ha deciso di non prendere parte all’attuale edizione del talent show musicale. Riguardo al programma, il cantante ha dichiarato: “X Factor mi ha messo in mezzo alla gente ed è stato bellissimo. Il palco mi ha permesso di essere me stesso, mi hanno pagato un sacco per essere lo stronzo che sono, la mia identità è stata accettata anche da un pubblico generico, sono riuscito a stare in mezzo alla gente rimanendo me stesso fin in fondo. La musica va portata dappertutto perché per farla ci vogliono i mezzi che sono necessari. La scena alternativa è morta perché si è ghettizzata”.

L’artista, poi, scherzando ha detto di volersi concedere “un anno sabbatico per vivere, me lo sono guadagnato e voglio godermi ciò che ho: viaggiare e non per un tour, leggere, stare con mia figlia e diventare un mostro a ping pong. Voglio usare le cose che ho e non essere condizionato da occasioni irrinunciabili. Negli ultimi anni ho avuto una crescita professionale pazzesca, sono un privilegiato, ho fatto ciò che volevo ma non voglio diventare schiavo di me stesso o della mia figura, la rinuncia a X Factor è stata una prova notevole, che ho fatto per godermi il teatro e il tour. Ho detto no a una cosa molto grande, ma è stato un atto di lucidità e determinazione”.

Sul ritorno con gli Afterhours, invece, Manuela Agnelli afferma: “Volevo fosse l’occasione per riallacciare i rapporti, con alcuni non suonavo da 20 anni. Quando l’ho proposto, ho visto la voglia di avere la possibilità artistica e umana di risolvere alcune cose mai risolte completamente. Quando abbiamo provato per la prima volta abbiamo affittato la sala nel posto che avevamo lasciato e che ci ha visti crescere negli anni 90, è stato magico tornare al Jungle Sound. Di lì poi l’idea di farne anche un libro fotografico: è un libro per i fan e per chi vuole capire cos’è un concerto rock e non uno spettacolo con ballerine, autotune e fuochi artificiali”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / L'annuncio shock di Ariana Grande: "Smetto con la musica"
Musica / Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia: “Ha cambiato il finale di ‘Quello che le donne’ in senso woke”
Musica / Elodie ferma il concerto e scoppia in lacrime: "Non riesco a cantare"
Ti potrebbe interessare
Musica / L'annuncio shock di Ariana Grande: "Smetto con la musica"
Musica / Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia: “Ha cambiato il finale di ‘Quello che le donne’ in senso woke”
Musica / Elodie ferma il concerto e scoppia in lacrime: "Non riesco a cantare"
Musica / La figlia di Peppe Vessicchio: "Siamo sconvolti"
Musica / Fedez e il rapporto con Salvini: "Solo lui mi è stato vicino"
Musica / Dal ritorno di Angelina Mango e Blanco al debutto di Tommaso Paradiso: il toto-nomi su Sanremo 2026
Musica / Fedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative”
Gossip / I Coma Cose si separano: "Ormai eravamo una coppia solo sul palco"
Musica / Robbie Williams: “Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza”
Musica / Pupo torna a esibirsi a Mosca: "Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi"
Ricerca