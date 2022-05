“Ciao @Pontifex Francesco. Sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non bestemmio!”. Inizia così un tweet di Madonna rivolto al Santo Padre, taggando il profilo ufficiale Twitter di Pope Francis e invitandolo ad un incontro per “discutere questioni importanti”: “Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Non mi confesso da decenni”, ha aggiunto la popstar. Madonna con questo post ha chiesto pubblicamente un incontro con Bergoglio, per appunto discutere di “cose importanti”. “Sono stato scomunicata 3 volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna”, si legge ancora nel tweet. La stella del pop ha quindi voluto sottolineare la pena che le è stata inflitta dalla Chiesa, della quale aveva parlato nel 2016 quando fu ospite di James Corden. Già in passato Madonna aveva affermato di voler incontrare il Papa.

In più occasioni la cantante aveva attirato su di sé le ire della Chiesa per l’uso fatto durante alcuni concerti dei simboli cristiani, o come nel video di “Like a Prayer”. Ma se tutto questo abbia comportato vere e proprie scomuniche non è chiaro. Nel 2006 in particolare nei suoi concerti Madonna si faceva provocatoriamente issare sulla croce. “Stavolta si è davvero passato il limite”, tuonò il Vaticano. “Farsi crocifiggere nella città dei papi e dei martiri è un atto di aperta ostilità, uno scandalo creato ad arte da astuti mercanti per attirare pubblicità – disse allora il cardinale Ersilio Tonini, voce autorevole del Sacro Collegio – A ferire in modo particolare sono la volontà dissacratoria, l’anticlericalismo di pessimo gusto e soprattutto l’insulto a Cristo”. Di certo l’artista americana ama far parlare di sé, e guarda caso il messaggio al Papa arriva dopo che ieri ha annunciato la pubblicazione di “Finally Enough Love: 50 Number Ones”, una raccolta con i 50 brani, in versione remix, arrivati al numero uno della classifica dance di Billboard.