Madame: “Sbagliato negare i figli alle coppie gay. Vaccino? Errore da 19enne”

Madame è tornata a parlare. La giovane cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso gli ultimi mesi in cui si è parlato tanto di lei: dalla decisione di non vaccinarsi contro il Covid fino al Festival di Sanremo. “La cronaca mi ha accompagnato a Sanremo e mi ha dato più voglia di spaccare e dimostrare chi sono al di fuori dell’errore che può aver fatto una 19enne e dello scandalo. Di errori ne farò ancora, sto crescendo. Chi mi comprenderà mi seguirà, chi no forse non aveva un legame forte con me”, ha spiegato.

Madame è coinvolta in un’indagine sui falsi vaccini che hanno portato a falsi green pass e questo per molti poteva essere un valido motivo per la sua esclusione dal Festival. Ma il direttore artistico, Amadeus si è schierato dalla sua parte, intervenendo sul tema in conferenza stampa: “C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli”, aveva detto.

Oggi, 31 marzo 2023, è uscito il suo ultimo lavoro, un concept album in cui tratta d’amore, non a caso il titolo è “L’Amore”. “L’ho diviso in vari personaggi che parlano fra autobiografia, biografia, fantasia. C’è una distinzione tra la razionalità e la persona da una parte, la creatività e l’artista dall’altra. Nel titolo, Amore ha la maiuscola come nei racconti medievali in cui era un personaggio e lo tratto come il nucleo di tutto, l’essenza, l’assoluto che ognuno declina a suo modo, anche in maniera tossica a volte”, spiega la cantautrice al quotidiano.

Infine, Madame, che si immagina uomo in un’altra vita, dice la sua sul tema “figli delle coppie omogenitoriali”: “Sarò banale, ma ognuno è libero di amare chi vuole e se dall’amore vuole nascere un frutto è un’ingiustizia tremenda negare di vivere la cosa più intima e potente che esiste”, ha commentato.