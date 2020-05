La commovente lettera di Luciana Littizzetto a Silvia Romano: “Grazie, perché continui a sorridere”

La lettera di Luciana Littizzetto dedicata a Silvia Romano

Nel corso della puntata di domenica 17 maggio di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha letto una toccante lettera indirizzata a Silvia Romano, la giovane cooperante rapita in Kenya a novembre 2018 e liberata il 9 maggio scorso dopo 18 mesi di prigionia.

“Cara Silvia, cara Aisha, perché tutti abbiamo il diritto di farci chiamare come ci pare, volevo dirti grazie. Grazie per aver resistito un anno e mezzo in mano a gentaglia armata, senza perdere quel bel sorriso che hai. E grazie perché continui a sorridere nonostante le ingiurie, gli sputi di odio e i cocci di bottiglia sulla tua finestra. Tutti vogliono sapere se sei stata costretta a convertirti o è stata una scelta tua, io no, non lo voglio sapere, sono affari tuoi. So solo che, se sequestrassero me, dopo 12 minuti mi convertirei a qualsiasi cosa pur di salvare la pelle.