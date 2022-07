Lorella Cuccarini e la lite con Heather Parisi: “Mi ha bloccata su tutti i social”

Nemiche amatissime. Non è certo un segreto la rivalità tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi, due show girl e conduttrici che hanno fatto la storia della tv italiana, e che negli ultimi anni si sono spesso e volentieri punzecchiate a vicenda, specie sui social, a causa di idee e posizioni diverse. Una lite che risale al 2016, per questioni lavorative, e che non è mai stata chiarita. In quell’anno condussero insieme la trasmissione di Rai 1 Nemicamatissima. In quell’occasione la Parisi aveva lamentato il fatto che la collega non avesse ascoltato le sue proposte artistiche e l’avesse relegata a un ruolo da ospite più che da co-conduttrice.

Intervistata da La nuova Sardegna, Cuccarini ha rivelato: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. E prosegue: “Heather mi ha bloccata su tutti i social”. Al momento dunque non sembra esserci nessuno spiraglio per una riappacificazione tra le due. Già nel 2019, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, la ballerina americana aveva detto: “La Cuccarini non è niente per me, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Dal canto suo, Cuccarini può godersi una nuova giovinezza artistica, visto che anche quest’anno sarà tra i professori di Amici. Inoltre sta testando nuove avventure sul web in particolare con il format Un caffè con, nel quale intervista volti noti del piccolo schermo. Nessuna conferma invece da parte della diretta interessata sull’ipotesi di conduzione della prossima edizione di Striscia la notizia, dopo la comparsata nella passata stagione: “Per il momento sono solo articoli che ho letto anche io”.