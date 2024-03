Non arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di salute di Loredana Bertè. La cantante da lunedì è ricoverata a Roma, dopo l’annullamento del suo show al Teatro Brancaccio per un malore improvviso e il successivo ricovero in una clinica al Gianicolo. Per l’artista, 73 anni, si rendono “necessari ulteriori accertamenti urgenti”, si legge in un post sui suoi social.

“Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana Bertè è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti”, viene spiegato dal suo staff. Cresce dunque la preoccupazione dei fan, visto che è saltata anche la tappa del suo tour in programma il 15 marzo a Varese (posticipata al 10 maggio). Difficile, in questo momento, prevedere con certezza un suo ritorno a breve sul palco.

“Abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 maggio prossimo. Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino”, fa sapere ancora lo staff. “Vi terremo aggiornati sulle altre date. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato”.

Questo lunedì la cantante, reduce dal Festival di Sanremo dove ha vinto il premio della critica per Pazza, è stata ricoverata per un improvviso dolore addominale, avvertito prima della tappa romana del suo show (che dovrebbe essere recuperata il 15 maggio).