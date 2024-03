Malore improvviso per Loredana Bertè: è ricoverata

Loredana Bertè ha avuto un malore improvviso, ed è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per stasera al Brancaccio. La cantante è stata ricoverata in una clinica in zona Gianicolo, come riporta Il Messaggero. “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso malore dovuto ai suoi precedenti problemi di salute, Loredana non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve – si legge sul suo profilo Instagram -. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio, il 15 maggio”.

Dopo l’esperienza sanremese, Loredana Bertè aveva già annunciato che avrebbe portato il suo tour nei teatri italiani, ovvero il ManifestoTour. Chi ha acquistato i biglietti per la data di lunedì 11 marzo, potrà riutilizzarli comunque per la nuova data. “Chi sarà impossibilitato – si legge nella nota dello staff – potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato”. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni dell’artista.