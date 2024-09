Annunciati i nuovi concorrenti di Lol 5: ecco chi sono. Dai conduttori ai comici: il cast completo

Dopo aver ufficializzato i nomi dei nuovi conduttori, Amazon Prima ha svelato il cast completo di Lol 5 rivelando i nomi dei concorrenti che saranno protagonisti della nuova edizione del game show.

Come di consueto saranno 10 i comici protagonisti della trasmissione: 9 sono stati già annunciati, mentre il decimo, così accaduto già nella scorsa edizione, sarà il vincitore di Lol Talent Show condotto ancora dal Mago Forest con Elio e Katia Follesa confermati come giudici insieme a Lillo.

Questi, invece, dei nove protagonisti di Lol 5: Enrico Brignano, Tommy Cassi, Marta Zoboli, Raul Cremona, Flora Canto, Federico Basso, Geppi Cucciari, Andrea Pisani e Valeria Graci.

In attesa di conoscere il decimo concorrente, nei giorni scorsi erano già stati annunciati i nomi dei nuovi conduttori: ovvero Angelo Pintus e Alessandro Siani, che prendono il posto di Fedez e Frank Matano.

Non è stata rilasciata, invece, ancora una data della messa in onda della nuova edizione anche se è probabile che verrà trasmessa, così come le precedenti, nei primi mesi del 2025.