Le Iene, Michela Giraud risponde agli hater: “Faccio schifo ma ho anche dei difetti”

“Mi hanno scritto: ‘Fai schifo‘, io ho pensato: ‘E anche se fosse?’” Conduttrice de Le Iene per una sera, ieri Michela Giraud ha risposto ai duri attacchi che ha ricevuto negli ultimi mesi sul suo aspetto fisico e le sue battute, in un monologo con cui ha finito per rivendicare “il diritto” di fare schifo.

“Ma quanto sono amata? Specie sui social: mi scrivono delle cose bellissime come ‘sei grassa‘, ‘sei volgare‘, ‘sei grassa e volgare‘, ‘fai comicità per casalinghe‘. Oh, io non sapevo neanche fosse un’offesa”, inizia così il discorso di due minuti della conduttrice di “CCN – Comedy Central News”, che ha partecipato alla prima edizione di “Lol – Chi ride è fuori”. Il mio ragazzo mi dice: ‘Non dargli peso e che questa gente non si merita il mio tempo’. Ha ragione. Ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose. Ma non resisto, rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece sto solo a rosica’. Poi mi dicono ‘ma fattela una risata, sei una comica, alla fine che ti hanno detto”, continua la comica, che ieri ha condotto per una sera la storica trasmissione di Italia 1 insieme a Nicola Savino.

“Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: ‘Fai schifo‘, io ho pensato ‘e anche se fosse? E quindi?‘. E a quel commento ho messo un bel like: una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita”, ha aggiunto. “Mi sono detta: ‘Ma lo sai che c’è? Oh è vero, io faccio proprio schifo’. Ragazzi ma quanto è bello fare schifo? Ma che libertà incredibile è? In un’epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario”, ha affermato. “Perché fare schifo è un diritto ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi, ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell’impero romano è colpa mia, rispondo sì, avete ragione, faccio schifo ma ho anche dei difetti”.