Ultimo aggiornamento ore 15:38
Home » Spettacoli
Musica

Lady Gaga costretta ad annullare un concerto a Miami: “Non voglio correre il rischio di danneggiare le mie corde vocali”

Immagine di copertina

La popstar ha dato forfait poche ore prima dell'inizio del live

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Lady Gaga è stata costretta ad annunciare un concerto in programma a Miami poche ore prima dell’inizio del live stesso. Lo ha comunicato la stessa artista in una stories postata sul suo profilo Instagram. “Avrei voluto superare tutto questo per voi – ha scritto la popstar – ma non voglio correre il rischio di danneggiare le mie corde vocali per sempre. Spero possiate perdonarmi e accettare le mie più sincere scuse”. Il concerto, previsto al Kaseya Center per la sera del 3 settembre, è stato quindi annullato e sarà riprogrammato in un’altra data. Lady Gaga ha accusato un affaticamento delle corde vocali, condizione che, secondo lei e il suo entourage, avrebbe potuto causare danni a lungo termine o addirittura permanenti.

L’artista, comunque, dopo un periodo di riposo dovrebbe tornare regolarmente a cantare, anche in Italia. Il 19 e 20 ottobre, infatti, sono previste due date del suo tour The MAYHEM Ball all’Unipol Forum di Assago, in provincia di Milano. Intanto, in concomitanza con l’uscita della serie Netflix Mercoledì, la popstar ha anche lanciato il suo nuovo singolo, The Dead Dance, che fa da colonna sonora proprio alla produzione curata da Tim Burton che ha anche realizzato il videoclip della canzone di Lady Gaga.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca