La coppia Costacurta-Colombari si racconta: “Il primo incontro a cena, lui era con 7 modelle”

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono considerati la coppia vip per eccellenza, il loro amore dura ormai da 27 anni, in pochi nel mondo dello spettacolo possono vantare un simile record. “Io – racconta Martina al Corriere della Sera – sono romagnola, aperta, curiosa, ascolto le conversazioni di chi mi siede accanto ai tavoli . Lui è un po’ bacchettone, un soldato austro-ungarico. Potremmo essere il bianco e il nero se separati, ma formiamo il grigio insieme. Non riusciamo a stare lontani ma contemporaneamente abbiamo bisogno dei nostri spazi. Insieme andiamo al cinema, a teatro, in vacanza ma poi ciascuno ha le proprie attività o la possibilità di staccare tre-quattro giorni separati. Tipo stasera andrò a vedere un film con un’amica, lui è più casalingo. È un po’ rigido nei giudizi, è poco tollerante. “Vedrai che arriverai in ritardo…” mi rimprovera. Ma io ho iniziato a lavorare a 16 anni e non ho mai perso un treno”.

Costacurta racconta l’inizio della loro storia d’amore. “Era il 1996 – spiega al Corriere – e un giorno un amico comune, Piero Gaiardelli, sembrava essere al telefono con Martina Colombari. Gli ho strappato il telefono di mano e ci siamo brevemente parlati. Trascorrono pochi giorni e arriva la settimana della moda. Io e Christian Panucci una sera piombiamo al ristorante con sette modelle e al tavolo accanto ci sono Martina, con la mamma e la zia”. Martina: “Mia mamma lo indica pure con il dito. “Ma lui è quel bel giocatore del Milan?”. Alessandro: “Dopo quella sera chiamo Giorgio Armani alla cui sfilata Martina avrebbe partecipato per ottenere un posto in prima fila e il resto è storia”.

“Alcune erano amiche della mia ex moglie” aggiunge Costacurta nell’intervista al Corriere della Sera “c’era una dinamica per cui fosse scontato che diventassero sue nemiche”. La gelosia soprattutto all’inizio era tanta. Martina Colombari, Miss Italia, ex di Alberto Tomba suscitava le attenzioni del mondo del gossip qualsiasi cosa facesse “bastava andassi a pranzo con un regista e partivano le discussioni” con il geloso Billy che ora però l’ha accettato “non mi si può accusare di essere geloso, mi sono adeguato agli effetti collaterali del suo lavoro” e “non è mai uscito da solo a cena con una donna” dice Martina Colombari.

La formula per stare insieme 27 anni non esiste ma ascoltando le parole della coppia Costacurta – Colombari uno degli ingredienti è l’indipendenza. “Non riusciamo a stare lontani ma al tempo stesso abbiamo bisogno dei nostri spazi. Ciascuno ha le proprie attività o la possibilità di staccare e stare separati” spiega Martina Colombari, con il marito che aggiunge “siamo rimaste persone normali, abbiamo tante opportunità ma l’estate andiamo a Riccione e mangiamo con i piedi sulla sabbia”. Anche i più perfetti hanno però dei difetti. Martina Colombari vuole avere sempre tutto sotto controllo, racconta Billy “vorrei che raggiungesse uno stato di libertà mentale da non preoccuparsi del giudizio degli altri”.