Jimmy Fontana: le cause della morte del cantante ricordato a Oggi è un altro giorno

Quali sono state le cause della morte di Jimmy Fontana, il cantante ricordato a Oggi è un altro giorno nella puntata dell’11 maggio 2023? Jimmy Fontana è morto l’11 settembre 2013 all’età di 78 anni nella sua casa di Sacrofano (vicino Roma), in seguito ad un’improvvisa febbre alta, dovuta ad un’infezione dentale. Dopo i funerali, celebrati il 14 settembre nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo, ai quali erano presenti numerosi volti della musica e dello spettacolo, è stato sepolto nel cimitero comunale di Sacrofano, paese dove viveva da molti anni.

Chi era

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli (Camerino, 13 novembre 1934 – Roma, 11 settembre 2013), è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni sessanta, soprattutto con la canzone Il mondo; è stato inoltre il compositore della musica di Che sarà, lanciata da José Feliciano e dai Ricchi e Poveri.

Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso e inizia a esibirsi con complessi di alcuni amici. Conseguito il diploma in ragioneria, si trasferisce a Roma e si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio. Inizia a frequentare i jazzisti della capitale, collaborando con la Roman New Orleans Jazz Band. In breve abbandona l’Università per dedicarsi a tempo pieno alla musica, iniziando anche a cantare scegliendo il nome d’arte Jimmy Fontana (“Jimmy” in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Giuffre, di cui è ammiratore, e “Fontana” viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall’elenco telefonico).

Incide alcuni standard jazz per la Consorti; entra poi come cantante nella “Flaminia Street Jazz Band” (costituita da Giorgio Benigni, Umberto De Nigris, Francesco Tomassini, Raffaele Giusti, Aldo Balzani, Giovanni Spalletti, Sandro Santoni, Wilder Petroselli e Leonello Bionda), incidendo alcuni dischi per l’etichetta Astraphon.

Forma poi il gruppo “Jimmy Fontana and His Trio” con tre di loro, Raffaele Giusti al pianoforte, Sandro Santoni al contrabbasso, e Leonello Bionda alla batteria. In questo periodo conosce Leda, che diventerà sua moglie. Nel corso degli anni avranno 4 figli: Luigi Fontana, musicista, cantante, compositore ed arrangiatore, Paola, Andrea e Roberto.