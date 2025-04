Intelligenza Naturale, il 27 maggio al Teatro Carcano lo spettacolo di Andrea Pezzi: “Un’occasione per riflettere sul nostro tempo”

Arriva al Teatro Carcano di Milano Intelligenza Naturale, lo spettacolo-racconto scritto e interpretato da Andrea Pezzi, con la musica dal vivo della cantautrice Giua, prodotto da APF e distribuito da Epoché ArtEventi. Un viaggio coinvolgente nella complessa e affascinante interazione tra tecnologia e umanità per esplorare insieme al pubblico una delle sfide più decisive del nostro tempo: da un lato, la macchina e l’intelligenza artificiale sono strumenti pensati per ottimizzare le scelte e rendere ogni aspetto della vita più efficiente e razionale; dall’altro, l’essere umano è chiamato a ridefinire sé stesso, riscoprendo la propria identità naturale.

Andrea Pezzi porta sul palco una riflessione – tanto urgente quanto necessaria – che riguarda tutte e tutti, nessuno escluso. Il mondo in cui viviamo oggi, infatti, sta attraversando una trasformazione epocale che influenzerà sempre di più ogni aspetto della vita quotidiana: il lavoro, l’istruzione, le relazioni umane e persino il futuro delle democrazie liberali.

Lo spettacolo si avvale della direzione artistica di Sergio Pappalettera, della regia di Clemente Pernarella, della colonna sonora dal vivo composta ed eseguita da Giua, chitarra e voce, con l’amichevole supervisione di Davide Livermore.

Intelligenza Naturale è una produzione che invita il pubblico a riscoprire la propria identità autenticamente umana – individuale e collettiva – in uno spazio-tempo teatrale che, con la sua natura effimera e irripetibile, consente di sperimentare la forza del sentire condiviso. “Mi piace chiamare Intelligenza Naturale ciò che dobbiamo coltivare per sopravvivere a questo tempo, identificandoci sempre più profondamente con lo spirito perenne dell’umanesimo”, sottolinea Andrea Pezzi. Noi di TPI lo abbiamo raggiunto per qualche ulteriore curiosità sullo spettacolo.

Da dove è nata l’idea di questo originale spettacolo?

“La fondazione si occupa di stimolare il dibattito sull’idea di essere umano per riuscire a far fronte alla grande rivoluzione digitale in corso. Ho messo assieme tre pezzi (scusa il gioco di parole) della mia vita: il mio vecchio mestiere di autore e conduttore, la mia continua passione per la filosofia e il mio mestiere di imprenditore e fondatore di MINT, che mi ha consentito di capire da vicino cosa sia l’Intelligenza Artificiale.

Ci hanno aiutato in molti: La Scuola Holden, Davide Livermore un genio vero che ha scelto di darmi il suo amichevole supporto facendo fare allo spettacolo un salto quantico incredibile anche presentandomi la meravigliosa Giua: una musicista e artista straordinaria che sarà sul palco con me al Carcano di Milano e in tutte le date di un tour che prevediamo durerà qualche anno. La direzione artistica è di Sergio Pappalettera, un artista, più che il migliore creativo italiano che conosca. Infine, la regia è di Clemente Pernarella, attore che mi sta aiutando ad affrontare il palcoscenico per la prima volta nella mia vita”.

Quali sono i punti di forza di questo racconto che conquisteranno il pubblico?

“Credo moltissimo nell’urgenza che questo spettacolo vuole indicare. Sarà una serata per riflettere su di noi, sul nostro tempo e sulla nostra cultura. Sarà l’occasione per capire, sorridere e forse anche ridere. Poi c’è Giua che ha dato al mio racconto una poesia emotivamente toccante. Pensa che mi commuovo ogni volta che faccio le prove…”.

L’Intelligenza artificiale offre grandi opportunità ma presenta anche evidenti rischi. Lo show è anche un’occasione per riflettere sulle sfide che il progresso tecnologico ci pone?

“Assolutamente si… lo spettacolo parla proprio di questo”.

La tecnologia, dunque, va vista come un’alleata dell’uomo, che non deve sostituire le capacità proprie dell’esperienza umana.

“Vorrei risponderti ma per farlo ti chiedo venire al Carcano il 27 maggio. Parlo di Intelligenza Naturale che è il titolo dello spettacolo quindi la risposta alla tua domanda sarà tutta li… in quella serata”.

Chi è Andrea Pezzi

Classe 1973, Andrea Pezzi è socio fondatore e Presidente di MINT (www.mint.ai) e dal 2023 fondatore di APF (Andrea Pezzi Foundation), una no-profit nata per ridare forza alla visione dell’essere umano così come definita dai grandi padri della cultura umanista. Innovatore a tutto tondo, dal 1996 al 2006, è autore e conduttore per MTV, Mediaset e Rai; ha contribuito a rivoluzionare il linguaggio televisivo italiano. Nel 2006 lascia la televisione e si dedica all’impresa: MINT, di cui è oggi presidente e azionista di maggioranza, opera in più di 30 paesi e fornisce soluzioni tecnologiche che, grazie ai suoi algoritmi di intelligenza artificiale, garantiscono trasparenza, governance ed efficienza ai propri clienti. Ricopre spesso il ruolo di consulente strategico per MNC nel settore dell’editoria, delle telecomunicazioni e del digitale.