Incendio al villaggio di Temptation Island, trovata una lettera minatoria

Nella giornata di ieri, 6 agosto, un incendio è divampato a Is Morus Relais, il noto villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna che da anni ospita Temptation Island, il fortunato programma estivo di Canale 5, in cui coppie vip e nip affrontano il loro viaggio nei sentimenti, circondate da affascinanti tentatori e tentatrici single.

Secondo quanto riporta l’Unione Sarda, le fiamme hanno coinvolto la sala congressi del villaggio e un’auto parcheggiata all’interno della struttura. Si tratta di un incendio di origine dolosa. Chi ha appiccato il fuoco ha prima disattivato le telecamere di sorveglianza, in modo da agire indisturbato. Oltre ai danni alla struttura, è andata distrutta l’attrezzatura usata per registrare il reality di Canale 5.

Ma non è tutto. All’interno del villaggio di Temptation Island è stata anche trovata una lettera minatoria: “Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari”. Il direttore Gianluca Loi ha parlato con l’Unione Sarda commentando così l’accaduto: “Ce l’hanno come me, mi sembra piuttosto chiaro – dice – ma io non ho nulla da rimproverarmi: non so chi sia riuscito ad arrivare a commettere un gesto così grave. Solo le persone ignoranti agiscono in questo modo. Questo attentato non ci impedirà di portare avanti la stagione: continueremo a lavorare come abbiamo fatto sin da quando abbiamo aperto per garantire la migliore vacanza possibile ai nostri clienti”.

Considerando che gran parte dell’attrezzatura ma anche della scenografia utilizzata per registrare Temptation Island è stata fortemente danneggiata dall’incendio, è possibile che il reality debba spostarsi in una nuova location. Nelle prossime settimane infatti sono in programma le registrazioni della nuova edizione, condotta da Alessia Marcuzzi. Le foto sono state pubblicate dai Vigili del fuoco.

