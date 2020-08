Temptation Island, incendio al villaggio Is Morus Relais

Un incendio ha interessato l’Is Morus Relais, il villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove è stato girato il reality show di Canale 5 “Temptation Island”. A riportare la notizia è stato il quotidiano l’Unione Sarda. Il rogo è scoppiato alle 5 del mattino e l’intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni, che hanno riguardato solo la sala congressi e un’auto parcheggiata fuori dalla struttura. Un incendio che, secondo quanto riporta il quotidiano, avrebbe intento minatorio nei confronti della proprietà del resort. Sul posto sarebbe infatti stata rinvenuta una lettera con minacce. Indagano i carabinieri. L’hotel, nonostante l’incidente, risulta aperto e funzionante e non si registrerebbero disagi per gli ospiti. Nel tentativo di domare l’incendio, sarebbe rimasta intossicata una persona che è stata prontamente portata in ospedale in via precauzionale.

