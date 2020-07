Temptation Island 2020: la location del reality show, dove sono i villaggi

Qual è la location di Temptation Island 2020? Dove sono i villaggi del reality show? Da oggi, 2 luglio 2020, su Canale 5 torna il programma condotto da Filippo Bisciglia che metterà alla prova ben sei coppie di personaggi famosi e non. Ma dove è stato girato Temptation Island 2020? La location, rispetto alla passata edizione, non cambia: Temptation Island anche quest’anno si è svolto nel villaggio Is Morus Relais vicino Cagliari. “A differenza delle scorse edizioni – ha raccontato il conduttore Filippo Bisciglia a Tv sorrisi e canzoni – non sono mai uscito dal villaggio nemmeno per andare a mangiare una pizza. Nessuno può uscire. Il villaggio è solo nostro e non c’è nessun altro ospite”.

Il programma però non è cambiato minimamente: presenti le esterne anche se studiate nei minimi particolari per “preservare l’isolamento di tutti i partecipanti a Temptation Island 2020. Questa edizione avrà più impatto sul pubblico. C’è tanta voglia di leggerezza in questo momento. Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte in televisione. Grazie al cielo le cose stanno andando meglio. Ora c’è bisogno di essere più spensierati. E “Temptation” è il programma giusto”.

Temptation Island e le norme anti Covid 19

Una cosa è certa: Temptation Island 2020 andrà in onda rispettando tutte le regole e le norme di sicurezza anti-Coronavirus: “Sono state prese tutte le precauzioni di legge – ha spiegato Filippo Bisciglia -. Anzi, nei fatti anche molte di più: sia il cast che lo staff hanno effettuato ripetuti controlli sierologici e questo ben prima dell’inizio delle riprese. I partecipanti, coppie e single, hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare prima di entrare nei villaggi”. Non solo, Bisciglia ha anche raccontato come i concorrenti sono arrivati al resort in Sardegna, la location di Temptation Island 2020 in onda oggi su Canale 5: “I trasferimenti dalle loro residenze alla Sardegna, poi, sono avvenuti in modo protetto per evitare qualunque esposizione al virus. Lo staff coinvolto, tecnici, produzione e redazione, vive in isolamento all’interno del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti. Insomma penso che al momento questo sia il posto più sicuro d’Italia!”.

