Il Paradiso delle Signore, anticipazioni febbraio: svolta amara per Adelaide

COSA ACCADRA’ NELLE PROSSIME PUNTATE, LA CONTESSA AL CENTRO DELLA TRAMA

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore promettono una serie di sorprese, l’amata serie di Rai 1 non smette mai di sorprendere il suo pubblico. Nonostante sia giunta alla sua decima stagione, con le sue trame – fatte di intrighi, amori, conflitti e chi ne ha più ne metta – riesce a coinvolgere il pubblico puntata dopo puntata.

Secondo le anticipazioni nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 febbraio ci sarà un boccone amaro per Adelaide, la contessa ha ormai lasciato Milano da qualche tempo e sono tutti in attesa di conoscere le sue sorti.

Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà nelle puntate dal 9 al 13 febbraio

Dalle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore pare proprio che Adelaide – almeno per il momento – non farà ritorno a Milano. La contessa ha lasciato la città per rifugiarsi in un convento e ritrovare se stessa dopo la delusione d’amore vissuta con Marcello, che l’ha lasciata per Rosa poco prima del loro matrimonio. All’inizio sembrava che avesse terribili piani vendicativi, ma adesso la sua assenza potrebbe far pensare che abbia abbandonato l’idea di fargliela pagare a Barbieri.

Intanto, nelle prossime puntate vedremo Agata e Mimmo alle prese con il loro futuro di coppia, saranno pronti ad andare a Firenze, dove la giovane ha ricevuto una allettante proposta di lavoro, vincendo un concorso per diventare restauratrice. Il suo fidanzato deciderà di andare con lei, anche dovendo lasciare il suo lavoro. Ciro, dal canto suo, vivrà molto male le dimissioni di Mimmo, teme di non poter trovare qualcuno che lo sostituisca all’interno della Caffetteria. Non vuole rinunciare al suo valido aiuto, chiederà aiuto a Concetta, che intanto è triste per la partenza della figlia.

Così, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo Ciro cercare un nuovo cuoco. Marcello e Rosa continueranno a discutere, le tensioni tra di loro non si assopiranno, motivo per cui continueranno a litigare senza tregua. Mentre Adelaide non farà ancora ritorno a Milano, vedremo Odile avere un duro scontro con il fidanzato Ettore, con il quale dovrebbe sposarsi. Quest’ultimo insospettirà Umberto Guarnieri, che è molto premuroso con la figlia di Adelaide.

Al momento, dunque, tutti ignorano cosa nascondono Ettore e la sorella, seppur sembra sempre più evidente che non abbiano buone intenzioni. Ora bisognerà capire se Odile scoprirà qualcosa sul suo futuro marito o se arriverà al matrimonio, continuando a ignorare la sua reale identità. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dunque, saranno davvero molto intense, ci saranno ancora tante cose da scoprire e da chiarire. Si dovrà comprendere anche quale sarà il destino di Adelaide e quando deciderà di tornare.