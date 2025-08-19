Heather Parisi ricorda Pippo Baudo, il conduttore tv scomparso lo scorso 16 agosto a 89, pubblicando sui social un’intervista inedita risalente al 2018. Intervista che il presentatore chiese di tenere “per un giorno lontano lontano” come un “regalo”. Ora quel giorno è arrivato sottolinea la ballerina sui social, condividendo un estratto del faccia a faccia. “Quelle parole Pippo sono diventate una promessa. La mia promessa a te. Oggi, mentre il mondo ti saluta, io sento solo un arrivederci. Perché qualcosa di così luminoso non può svanire: ritornerà, in un abbraccio, in una risata, in un sipario che si riapre. Ciao, Pippo” ha scritto Heather Parisi.

Durante l’intervista il presentatore aveva affermato: “Mi preoccupa l’idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma. Sarebbe bellissimo. Come mi piacerebbe tornare? Come una farfalla, una farfalla variopinta. Però la farfalla purtroppo vive pochissimo”. Baudo, poi, si era detto spaventato da “questo mondo di oggi”: “Mi preoccupa che l’uomo non rispetti più l’uomo. Ormai siamo in guerra continua. Dappertutto c’è una litigiosità, una specie di odio dell’uomo contro un altro. C’è un’economia mondiale che è ricchissima. Non può non pensare a quelli che non hanno. Peraltro, questi mondi, un giorno, quando si accorgeranno, diventeranno cattivi nei confronti di chi gli ha negato la gioia di vivere. E hanno ragione, hanno ragione a vendicarsi. Cioè, poi non ci meravigliamo. Ma come questa aggressività? Ma per forza noi li abbiamo tenuti in cattività”.