Ultimo aggiornamento ore 15:31
Spettacoli
Spettacoli

HBO Max arriva in Italia: quanto costa l’abbonamento e cosa propone il catalogo della nuova piattaforma streaming

Dal 13 gennaio la piattaforma streaming della Warner Bros Discovery approda anche in Italia

di Niccolò Di Francesco
A partire dal 13 gennaio 2026, HBO Max, la piattaforma streaming del gruppo Warner Bros Discovery, approda ufficialmente in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, la piattaforma andrà a fare concorrenza alle altre piattaforme già disponibili in Italia tra cui Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple tv, Paramount e la gratuita Raiplay. Disponibile via web, via app e su abbonamento all’interno di Amazon Prime Video, HBO Max sarà disponibile per i clienti TIMVISION. Chi vuole sottoscrivere un abbonamento, invece, ha tre possibilità.

La nuova piattaforma streaming, infatti, propone tre pacchetti: base con pubblicità, standard con risoluzione video Full HD e riproducibile contemporaneamente su 2 dispositivi e premium, riproducibile contemporaneamente su 4 dispositivi e in 4K UHD e Dolby Atmos dove disponibile. L’abbonamento base costa 5,99 euro al mese, lo standard 11,99 euro mentre il premium avrà un costo di 16,99 euro al mese. A questi abbonamenti si può aggiungere il pacchetto sport a 3 euro al mese. Questo prevede la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 che proporranno in esclusiva le Olimpiadi invernali Milano-Cortina ma anche i primi due tornei del Grande Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros). E ancora: i Mondiali di calcio, il ciclismo, l’atletica e molto altro ancora.

Il catalogo prevede tutti i film della saga di Harry Potter, quelli dei supereroi Dc, tra cui Batman e Superman, la trilogia del Il Signore degli Anelli, e anche titoli appena sbarcati in streaming come, ad esempio, l’acclamato Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo DiCaprio, che si preannuncia come uno dei film favoriti ai prossimi Oscar. E ancora, le serie tv quali The Pitt, House of The Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, IT: Welcome to Derry. Per quanto riguarda le produzioni italiane in esclusiva, il 20 febbraio arriverà la serie Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni che interpreta Enzo Tortora, seguita poi da Il caso di Melania Rea. E ancora: Peccato, la commedia mockumentary con Emanuela Fanelli, e In Utero, serie diretta da Maria Sole Tognazzi e interpretata da Sergio Castellitto.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
