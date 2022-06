Guccini: “Non riesco più a leggere, ho la maculopatia bilaterale. La musica? Non la sopporto più”

“Purtroppo mi sono beccato la maculopatia bilaterale in tutti e due gli occhi“. Francesco Guccini ha rivelato di essere affetto dalla patologia degenerativa che lo ha colpito a entrambi gli occhi. Una malattia che gli impedisce di leggere, come ha dichiarato il cantautore 81enne nel corso del festival letterario “La città dei lettori” nel quale era ospite.

“Mi son beccato la maculopatia bilaterale – ha detto Guccini – ci vedo a camminare ma fino a un certo punto e quindi non riesco più a leggere. Con il computer riesco a leggere, perché ingrandisce le lettere e riesco anche a scrivere. Ma come mi manca la lettura di un libro! Ho gli audiolibri, ma non sono la stessa cosa. Non riesco neanche a leggere più il giornale e questo mi dà una grande sofferenza, perché leggevo, leggevo, leggevo. La mia vera professione era quella di leggere dei libri”.

Guccini ha detto addio alla musica e ai concerti. “La musica non la sopporto più, proprio non la sopporto nella maniera più assoluta”, ha dichiarato. Mentre la moglie “ascolta molto, è molto esperta anche di queste ultime tendenze: credo che sappia tutto sui Maneskin, se così si chiamano”, racconta Guccini. “Ogni tanto però mi capita di ascoltare rock and roll degli anni ’50, mi piace moltissimo”, dice ancora il cantautore.

Cronaca / La "Bella Ciao" moderna cantata da Guccini fa infuriare Giorgia Meloni Musica / Guccini: "Dopo il Coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano, dimenticano"

L’artista ha scelto di dedicarsi alla scrittura di romanzi e racconti, e proprio a Firenze, Guccini ha presentato il suo ultimo libro “Tre cene (L’ultima invero è un pranzo)”.