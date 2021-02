Golden Globe 2021 vincitori: chi ha vinto e i premi della 78esima edizione

Chi sono i vincitori dei Golden Globe 2021? Chi ha vinto la 78esima edizione? La prestigiosa e attesissima cerimonia del meglio del cinema e delle serie tv si è svolta questa notte, tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2021, condotta (a distanza) da Amy Poehler e Tina Fey. A chi sono andati i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood) al meglio della TV e del cinema? Scopriamo insieme tutti i vincitori dei Golden Gloe 2021.

In aggiornamento…

Nomination del Cinema

Di seguito tutte le nomination dei Golden Globe 2021, dai quali sono stati scelti i vincitori di ogni categoria.

Miglior film drammatico

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Il processo ai Chicago 7

Miglior film commedia-musicale

Borat – Seguito di film cinema

Hamilton

Palm Springs

Music

The Prom

Miglior regia

David Fincher – Mank

Regina King – One Night in Miami

Emerald Ferrell – Promising Young Woman

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7

Chloe Zhao – Nomadland

Miglior attore protagonista in un film drammatico

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Tahar Rahim – The Mauritanian

Miglior attore protagonista in un film commedia-musicale

Sacha Baron Cohen – Borat – Seguito di film cinema

James Corden – The Prom

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Dev Patel – The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg – Palm Springs

Miglior attrice protagonista in un film drammatico

Viola Davis- Ma Rainey’s Black Bottom

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Andra Day – The United States vs. Billie Holliday

Miglior attrice protagonista in un film commedia-musicale

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Michelle Pfeiffer – French Exit

Rosamund Pike – I Care A Lot

Anya Taylor-Joy – Emma

Kate Hudson – Music

Miglior attore non protagonista

Bill Murray – On the Rocks

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Miglior attrice non protagonista

Glenn Close – Elegia americana

Olivia Colman – The Father

Jodie Foster – The Mauritanian

Amanda Seyfried – Mank

Helena Zengel – News of the World

Miglior sceneggiatura

Promising Young Woman

Mank

Il processo ai Chicago 7

The Father

Nomadland

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat – The Midnight Sky

Ludwig Goransson – Tenet

James Newton Howard – News of the World

Trent Reznor, Atticus Ross – Mank

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste – Soul

Miglior canzone

“Fight for you” – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice” – Il processo ai Chicago 7

“Io sì (Seen)” – La vita davanti a sé

“Speak Now” – One Night in Miami

“Tigress & Tweed” – The United States vs. Billie Holliday

Miglior film d’animazione

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Miglior film in lingua straniera

Another Round – Danimarca

La Llorona- Guatemala

La vita davanti a sé – Italia

Minari – USA/Corea del Sud

Two of Us – Francia

Golden Globe 2021 vincitori, le nomination di tv

Miglior serie tv drammatica

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Miglior serie tv commedia-musicale

Emily in Paris

Ted Lasso

The Flight Attendant

Schitt’s Creek

The Great

Miglior miniserie o film tv

Normal People

La regina degli scacchi

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Miglior attore protagonista in una serie tv drammatica

Josh O’Connor – The Crown

Jason Bateman – Ozark

Matthew Rhys – Perry Mason

Al Pacino – Hunters

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Miglior attore protagonista in una serie tv commedia-musicale

Don Cheadle – Black Monday

Nicholas Hoult – The Great

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef – Ramy

Miglior attrice protagonista in una serie tv drammatica

Olivia Colman – The Crown

Jodie Colmer – Killing Eve

Emma Corrin – The Crown

Laura Linney – Ozark

Sarah Paulson – Ratched

Miglior attrice protagonista in una serie tv commedia-musicale

Lily Collins – Emily in Paris

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Elle Fanning – The Great

Jane Levy – Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Miglior attore protagonista in una miniserie o film tv

Bryan Cranston – Your Honor

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Jeff Daniels – The Comey Rule

Hugh Grant – The Undoing

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv

Nicole Kidman – The Undoing

Cate Blanchett – Mrs. America

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Shira Haas – Unorthodox

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi

Miglior attore non protagonista

John Boyega – Small Axe

Brendan Gleeson – The Comey Rule

Dan Levy – Schitt’s Creek

Jim Parsons – Hollywood

Donald Sutherland – The Undoing

Miglior attrice non protagonista

Gillian Anderson – The Crown

Helena Bonham Carter – The Crown

Julia Garner – Ozark

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Cynthia Nixon – Ratched

Golden Globe 2021, diretta tv e streaming

Abbiamo visto i vincitori dei Golden Globe 2021, ma dove seguire la cerimonia in diretta tv e in streaming? La 78esima edizione della cerimonia di consegna dei GOLDEN GLOBES, i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood) al meglio della TV e del cinema, come per tutte le ultime edizioni sarà trasmessa da Sky. La diretta dell’attesa premiazione andrà infatti in onda solo su Sky Atlantic e Sky TG24, nella notte fra 28 febbraio e 1 marzo.

Doppia la modalità di fruizione: se il canale tradizionalmente dedicato al meglio della serialità (Sky Atlantic) proporrà dalle 00.30 la diretta integrale della serata e poi, lunedì sera dalle 19.40, un riedit con gli highlights della serata, la all news di Sky seguirà in diretta dall’1.00 la cerimonia da studio, commentata da Denise Negri (Sky TG24), Federico Chiarini (Sky Atlantic) e Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), con numerosi contributi video e approfondimenti e con la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), e della giornalista e scrittrice Marta Perego.

Alle 00.30 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, in onda dalle 2 di notte presentata da Amy Poehler e Tina Fey, per la quarta volta al timone dello show ma in diretta per la prima volta rispettivamente da Beverly Hills – dal Beverly Hilton Hotel dove tradizionalmente si svolge la cerimonia – e da New York (Rainbow Room). A causa della pandemia, i candidati saranno in collegamento dalle proprie abitazioni. Se non siete a casa potete seguire i Golden Globes collegandovi su Sky Atlantic e SkyTg24 agli orari sopra indicati su NOW TV o su Sky Go, la piattaforma dedicati agli abbonati della pay-tv che permette di seguire in mobilità i principali canali su smartphone, pc e tablet.

Potrebbero interessarti Golden Globe 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione Le indagini di Lolita Lobosco: la trama della prossima puntata, la terza Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata